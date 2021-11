Neue eCoaches für Tourismus in Region

Beim Tourismusverband Entdeckerviertel wird künftig Maria Spitzwieser als eCoach tätig sein, beim Stadtmarketing Ried Alexandra Gföllner. Die Coaches sollen helfen, den Online- und Social-Media-Auftritt zu optimieren, Vertriebskanäle im Internet aufzubauen und das Angebot verständlicher und kundenfreundlicher darzustellen. Der Lehrgang mit 120 Einheiten umfasst ein breites Spektrum von Online-Marketing, Vertrieb und Buchungsplattformen über den Auftritt in Text und Bild im Internet bis hin zur Suchmaschinenoptimierung und zum Social-Media-Marketing.

"Die eCoaches sind die Schnittstelle, die aktuelles Fachwissen und Trends im Schlüsselbereich Digitalisierung in die Branche hineinträgt und praktisch zur Anwendung bringt. So gewinnt die Branche insgesamt an Wettbewerbsfähigkeit und wird fit für Herausforderungen der Zukunft", sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner. Mit dem erworbenen Fachwissen sollen die neuen eCoaches die Tourismusbetriebe in der Region auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützen.