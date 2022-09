Sie haben wieder zugeschlagen: Die fünf Jungunternehmer des Start-ups Pentagon eröffnen am Wochenende ihr fünftes Lokal, nämlich die Disco Herzog in Braunau, eine Disco Herzog gibt es auch schon in Adlwang (Steyr-Land). "Coole Partys und besondere Veranstaltungen an jedem Öffnungstag" versprechen sie den Discobegeisterten in Braunau und Umgebung.