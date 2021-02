Neue Corona-Teststraße in Altheim

Ab Donnerstag gibt es eine weitere Corona-Teststraße im Bezirk Braunau: in der Rudolf-Wimmer-Halle in Altheim wird ab übermorgen täglich von 8 Uhr bis 17 Uhr getestet – auch am Samstag und Sonntag.

„Es wurde immer wieder angefragt, eine Teststraße zu installieren. Ich danke Nicole Tiefenthaler, unserer Apotheke und der Tierklinik, die auch Tests anbieten. Dadurch, dass die Teststraße auch am Wochenende geöffnet hat, ist sie eine wunderbare Ergänzung zu den bestehenden Angeboten“, sagt VP-Bürgermeister Franz Weinberger.

Standortleiter ist VP-Vizebürgermeister Thomas Gut. Die Teststraße ist nicht nur für Altheimer, sondern auch für Personen aus der Umgebung gedacht. Anmeldungen können unter land-oberoesterreich.gv.at vorgenommen werden. Jene ohne Möglichkeit zur elektronischen Anmeldungen können in der Halle einen Fragebogen ausfüllen.