Neue Bäckerei in Schildorn: Wichtige Nahversorgung

David Bachmayer hat in der Corona-Zeit nicht nur den elterlichen Betrieb übernommen, sondern neben einer weiteren Filiale in Pattigham die seit mehreren Jahren geschlossene Bäckerei Diermaier in Schildorn übernommen.

Die Gemeinde Schildorn hat das Gebäude gekauft, renoviert und an den benachbarten Unternehmer aus Waldzell weiterverpachtet.

Bereits nach den ersten Wochen sieht man, dass dieses Geschäft bei den Einheimischen und auch Gästen aus den Nachbargemeinden gut angenommen wird.