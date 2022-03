Neue Ausbildung, damit kein IT-Talent verloren geht

Digitalisierung und Technologisierung haben in den vergangenen Jahren zu radikalen Veränderungen in Unternehmen und am Arbeitsmarkt geführt. IT-Spezialisten sind wichtiger, denn je. Nur fehlt es auch in diesem Sektor – wie in zahlreichen anderen – an gut ausgebildeten Fachkräften. Um dem entgegenzuwirken, haben WIFI und die Wirtschaftskammer Oberösterreich vor zwei Jahren die "conding academy" gestartet.