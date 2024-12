Neue App über Natur am Unteren Inn

Das Naturium am Inn mit Sitz in Ering gegenüber Mining geht mit einer App ins Rennen. Es handelt sich um einen digitalen Naturführer, mit dem sich die Nutzer an neun Stationen anhand von Videos, Texten, Audiodateien oder Rätseln über die Natur am Unteren Inn informieren können.

"Es geht darum, die faszinierende Natur rund um den Inn zu entdecken. Dabei ist die App nicht als Ersatz, sondern vielmehr als sinnvolle und vor allem auch flexibel nutzbare Ergänzung zu all den anderen Umweltbildungsangeboten wie etwa den geführten Touren oder den Ausstellungen sowohl in Ering als auch in Mining zu sehen", sagt Martin Hofbauer, Leiter der Kreisentwicklung am Landratsamt Rottal-Inn. In der Kategorie "Wissenswertes" gibt es Fakten zu Flora, Fauna, Geschichte und Besonderheiten über das Naturschutzgebiet. Auf einer Gesamtstrecke von rund acht Kilometern auf der bayerischen Seite des Inn befinden sich neun Erlebnisstationen mit entsprechender Beschilderung.

Auf den Schildern sind Zahlencodes abgebildet, die in die App einzugeben sind, sodass sich dann die zur jeweiligen Station gehörigen Inhalte wie Videos, Experteninterviews, Audios und Texte öffnen. "Grundgedanke war, die Erlebnisstationen miteinander zu verbinden und über den Damm einen Rückweg zu gestalten."

Ein besonderes Augenmerk ist darauf gelegt worden, dass alle Inhalte einfach verständlich und auch kindgerecht dargestellt werden. Die App ist unter dem Stichwort "Naturium" im App Store sowie im Google Play Store kostenlos erhältlich.

