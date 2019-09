Neue Anwaltskanzlei auf Wirtschaft spezialisiert

Spezialisierung werde für Unternehmen immer wichtiger. Dieser Entwicklung wollen drei renommierte Innviertler Juristen mit ihrem neuen Rechtsanwaltsbetrieb Rechnung tragen: LEX3 biete umfassende Expertise in allen Fragen des Wirtschaftsrechts.

Dr. Karl Weinhäupl, Mag. Jürgen Edtbauer und Mag. Robert Tremel sind nun als LEX3 vereint – mit Kanzlei im Haus Roßmarkt 2 (dem Rieder Volksbank-Gebäude). Zum Team gehören auch Mag. Eva Berger als Konzipientin sowie vier Mitarbeiter. Die drei Rechtsanwälte richten in ihrer Arbeit seit langem den Fokus auf Wirtschaftsrecht. Hier liege auch bei LEX3 ganz klar der Schwerpunkt: "Unsere Zielgruppe, die Unternehmen, sind zunehmend gefordert, sich in ihren Geschäftsfeldern zu spezialisieren. Deshalb gehen auch wir diesen Weg der Spezialisierung mit", sagt Karl Weinhäupl. LEX3 sei die einzige Sozietät in der Region, die sich klar als Wirtschaftsrechtskanzlei positioniert.

Weinhäupl ist besonders auf Vertriebs- und Kartellrecht, unternehmerische Beschaffungs- und Lieferbeziehungen sowie auf Datenschutzrecht spezialisiert. Jürgen Edtbauer gilt als kompetenter Ansprechpartner bei Unternehmenstransaktionen (Mergers & Acquisitions, Umgründungen, Betriebsnachfolge) und im Verwaltungsrecht. Robert Tremel bringt sein Know-how insbesondere im Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie in gerichtlichen Auseinandersetzungen ein.

Damit sei LEX3 fachkundiger, verlässlicher Partner in allen wesentlichen Bereichen unternehmerischer Tätigkeit und begleitet Unternehmen auch bei internationalen Herausforderungen. "Unser Ansatz ist es, im Sinne unserer Klienten Risiken zu antizipieren, Konflikte zu vermeiden und Lösungen zu finden, möglichst noch ehe Probleme entstehen."