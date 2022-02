Neue Amtsleitung, mehr Breitband für Bewohner

Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung ebenso beschlossen wie eine Förderung für die Errichtung privater Photovoltaik-Anlagen in Höhe von je 400 Euro und die Mitgliedschaft bei Leader für die kommende Förderperiode. Einstimmig abgelehnt wurde, wie erwartet, die Mitfinanzierung eines im benachbarten Salzburger Seekirchen geplanten Hallenbads.

Gespräche mit Anbietern

In der Gemeinderatssitzung wurden auch eingebrachte Anträge zum Thema Breitbandinternet-Ausbau behandelt: Es soll versucht werden, dass alle Gebiete, die die Möglichkeit für einen Anschluss haben, diesen auch erhalten; und es sollen Gespräche mit den Anbietern stattfinden. Außerdem wurden Grundsatzbeschlüsse für die Errichtung eines Spielplatzes in der Moosstraße und einer Pumptrack-Anlage gefasst. Im Zuge einer Bedarfserhebung für Krabbelstuben-, Kindergärten- und Volksschulplätze wurde beschlossen, die Unterlagen an das Land zu übermitteln, damit vor allem für die Volksschule Friedburg das erforderliche Raumprogramm anerkannt wird und die Gemeinde bis 2026 eine Klassenerweiterung gewährleisten kann.