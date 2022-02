Am ehemaligen Standort des Bezirksalten- und Pflegeheimes Schärding entstand in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren das "Zentrum Tummelplatz". Dieses ist nicht "nur" ein neues Pflege- und Betreuungszentrum, das das Schärdinger Stadtbild bedeutend verändert, sondern ein Wohn- und Lebensraum für viele Generationen. Mehr als 100 neue Arbeitsplätze entstehen dadurch in der Bezirkshauptstadt.