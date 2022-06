Neubau bei Braunauer Spital nimmt Formen an

In den Hallen der zukünftigen Materialverwaltung fand am Mittwochnachmittag die Firstfeier des Bauteils 10 statt. Geschäftsführer des Braunauer Krankenhauses Erwin Windischbauer begrüßte zahlreiche Ehrengäste und berichtete über die Fortschritte des Mammutprojektes. Der Rohbau steht, in allen sechs Stockwerken wird eifrig gearbeitet, damit das Gebäude im Juni 2024 in Betrieb gehen kann. Es handelt sich um das größte Bauprojekt in der Geschichte des Braunauer Krankenhauses.