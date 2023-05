Neuartiges Generationenhaus in Lengau soll Ende Juni eröffnet werden

Die Arbeiten am "Generationenhaus Kleeblatt" in Lengau schreiten voran, untergebracht werden in diesem Gebäude "Vitales Wohnen", "Junges Wohnen", ein Kindergarten, eine Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz sowie ein Seniorentreff.

Die Wohnungen wurden bereits ausgemalt, gefliest und die Böden verlegt. Einer feierlichen Übergabe der Wohnungen und der Eröffnung der Tagesbetreuung und des Seniorentreffs am 30. Juni stehe aktuell nichts im Wege, so Lengaus Bürgermeister Erich Rippl. Zurzeit sind noch Wohnungen im "Vitalen Wohnen" (Pflegestufe 1 bis 3) frei, Interessenten wenden sich an das Gemeindeamt Lengau unter Tel.: 07746/2202-72.

Bürgermeister Erich Rippl zufrieden mit Baufortschritt Bild: Gemeinde Lengau

Die Tagesbetreuung für Senioren richtet sich ab Sommer an Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf, die grundsätzlich in ihrem eigenen Zuhause leben. In der Tagesbetreuung könnten derzeit zwei Mal pro Woche acht bis zwölf Besucher "mit und ohne Demenz" den Tag verbringen und sie würden dabei von erfahrenen Fachkräften begleitet, die über eine fundierte Ausbildung und viel Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen verfügten, so die Franziskanerinnen als Betreiber.

Die Räumlichkeiten werden barrierearm gestaltet und bieten ausreichend Platz für gemeinsame Aktivitäten sowie Rückzugsmöglichkeiten. Im Fokus steht die soziale Begleitung und Betreuung. "Besonders freut es mich, durch das neue Projekt eine lebensweltorientierte Begleitung in den Fokus zu stellen. Dies ermöglicht Selbstbestimmtheit, Normalität und eine individuelle Lebensgestaltung", sagt Deborah Neumüller, Leiterin des Kompetenzfeldes Seniorenarbeit und Qualitätssicherung der Alten- und Pflegeheime der Franziskanerinnen von Vöcklabruck. Es werden auch vereinbarte Pflegetätigkeiten angeboten, um betreuende Angehörige zu entlasten. Ein Treff für Senioren rundet das Angebot des Generationenhauses Kleeblatt ab: Die Senioren organisieren und verwalten ihre Aktivitäten selbst – mit Unterstützung durch freiwillige Mitarbeiter und Besucher. Ehrenamtliches Engagement ist ein wesentliches Element des Seniorentreffs. "Mit der Eröffnung der Tagesbetreuung und des Treffs für Senioren erweitern wir unser Angebot", so Johann Stroblmair, Geschäftsführer der Alten- und Pflegeheime der Franziskanerinnen.

