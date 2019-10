Alles bio, täglich von 5 Uhr früh bis 22 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen: Koblstattbauer Peter Gadermaier und Partner Martin Badegruber bieten ab Samstag, 12. Oktober, an der Eberschwangerstraße in Ried am sogenannten Strand-Eck einen neuartigen Bio-Selbstbedienungsladen mit vorerst rund 150 verschiedenen Produkten an. Wie bei einem Bankfoyer erhält die Kundschaft mittels Bankomatkarte Zutritt.