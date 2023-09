Neu am Rieder Grünmarkt: Auch zu Mittag noch Marktzeit

Der Rieder Grün- oder Wochenmarkt ist jeden Dienstag ein Fixpunkt für die Besucher aus der Stadt und der Umgebung von Ried. Ab 7 Uhr früh herrscht am oberen Hauptplatz stets reges Markttreiben. Bisher war der Markt bis 12 Uhr geöffnet, ab 3. Oktober kann man bis 13 Uhr einkaufen. Durch die Öffnungszeit bis 13 Uhr werde der Markt auch für Berufstätige attraktiver, wie es seitens des Stadtmarketings heißt. Die Gäste schätzen am Rieder Grünmarkt vor allem das bunte Angebot – von frischen regionalen Lebensmitteln und Schmankerln der Saison über Jungpflanzen und Blumen bis hin zu Haushaltsartikeln. Am ersten "langen" Markttag könne man sich mit der Stadt Ried noch besser vertraut machen, wie das Rieder Stadtmarketing ankündigt. Am 3. Oktober werden zwei kostenlose Stadtführungen angeboten – Treffpunkt für die Führungen um 10 und 14 Uhr ist jeweils vor dem Museum Innviertler Volkskundehaus auf dem Kirchenplatz. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Auch das Charlotte-Taitl-Haus, ein Lern- und Gedenkort, der den Opfern von Nationalsozialismus und Faschismus gewidmet ist, kann an diesem Tag kostenlos besichtigt werden.

