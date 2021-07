Netzstecker bohrte sich in Hinterkopf von Buben

Der Dreijährige spielte im Schlafzimmer seines Elternhauses im Bezirk Schärding, als es gegen 16:10 Uhr zu dem Unglück kam: Der Bub stürzte in einem Moment der Unachtsamkeit vom Bett und fiel mit dem Rücken voran zu Boden.

Dabei bohrte sich ein Kontaktstift des Babyphone-Netzsteckers in den Hinterkopf des Kleinkindes. Es wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers versorgt und dann in ein Krankenhaus nach Linz geflogen, teilte die Polizei in am Sonntagabend in einer Aussendung mit.