Neos-Politiker beendet seine "Radar-Warnung"

Damit ändert sich für die Neos in Ried in den kommenden sechs Jahren nichts. Von 2015 bis 2021 saß Günter Kitzmüller für die Neos im Gemeinderat, er hat sich aufgrund des Wahlergebnisses von 4,37 Prozent zurückgezogen. Erwin Seifriedsberger wird auf Kitzmüller folgen. Seifriedsberger war in der Vergangenheit vor allem wegen seiner Radar-Warnaktionen mit seinem Wohnmobil aufgefallen. Dieses stellte er ab Juni 2019 immer in den Bereich des mobilen Radars, um Autofahrer zu warnen.

Damit sei jetzt Schluss: "Ich werde die Aktion beenden", schreibt der zukünftige Gemeinderat auf Facebook. Grund sei, dass die Neos lediglich 236 Stimmen bei den Gemeinderatswahlen erhalten hätten. "Somit nehme ich an, dass mein Einsatz den Riedern eh nix wert war und beende die Aktion", so Seifriedsberger.