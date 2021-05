Neos befragen Ministerin zu Kaserne Ried

"Unser Rieder Neos-Gemeinderat Günter Kitzmüller hat gemeinsam mit mir auf Landesebene und Bundesebene diverse politische Kontrollmechanismen genutzt, um die Standortgarantie für die Kaserne in Ried weiter zu sichern. Ich habe dazu auch eine parlamentarische Anfrage an die Verteidigungsministerin gestellt", so Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer.

Aber auch offene Fragen um die Energie Ried zu möglichen Malversationen in vergangenen Jahren wolle man aufgeklärt sehen und transparent machen. "Es braucht neben der intensiven und transparenten Aufklärung der politischen Verantwortung auch eine transparente Ausgestaltung der Gemeindepolitik. Dazu sollen die Gemeinderatssitzungen etwa live gestreamt werden, ein Anhörungsrecht für Bürgerinitiativen ebenso wie ein Mitspracherecht bei Gemeindeprojekten ermöglicht werden, und es soll auch umfangreiche Projektinformationen an Anrainer geben", sagt der Rieder Neos-Gemeinderat Günter Kitzmüller. Zusätzlich fordern die Neos mehr Experten in den Aufsichtsräten der gemeindeeigenen Unternehmen.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit gebe es in Ried Nachholbedarf: "Wir wollen uns massiv für nachhaltige Begrünungskonzepte für die Innenstadt einsetzen. Ried soll zudem zusätzliche Gemeinschaftsgärten und Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden bekommen", sagt Kitzmüller, der auch einen Vollstandort einer Fachhochschule für den Pflegebereich in Ried fordert.