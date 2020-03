„Ja, wir sind gegen Schlachtrinderexporte in Drittländer, wir stehen aber voll zu den Zuchtrinderexporten, weil sie wichtig sind in einem Land mit einem Grünlandanteil von mehr als 50 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche!“ – Das ließ Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer Weninger die 400 Teilnehmer der FIH-Generalversammlung am vergangenen Samstag wissen und signalisierte den Züchterinnen und Züchtern Unterstützung für deren Anliegen.