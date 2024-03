Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen gelang der Union Gurten gegen die UVB Vöcklamarkt. In der Tabelle liegt man zwar seit Jahren vor den Hausruckviertlern, in den direkten Duellen zog man aber zuletzt drei Mal in Folge den Kürzeren. Das soll sich heute (19 Uhr) ändern. "Auch wenn wir mit Vöcklamarkt auf eines der heimstärksten Teams der Liga treffen und die Ergebnisse gegen sie zuletzt nicht gestimmt haben, wollen wir den positiven Flow mitnehmen", sagt Gurten-Coach Peter Madritsch. Dank eines 1:0-Erfolgs gegen ASK Klagenfurt zum Rückrundenauftakt konnten sich die Gurtner vorerst in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Auf dem Kunstrasen in Vöcklamarkt warte nun aber eine schwere Herausforderung auf seine Elf, so Madritsch. "Es wird ein Derby, in dem alles passieren kann. Zudem wird Vöcklamarkt mit seiner offensiven Wucht alles daransetzen, nicht nach hinten abzurutschen."

Den nächsten Schritt nach vorne wollen heute hingegen die Jungen Wikinger Ried setzen. Nach dem Sieg gegen Gleisdorf (2:1) gastiert die zweite Mannschaft der SV Ried heute (19 Uhr) in Deutschlandsberg.

Oben dranbleiben

Mit einem 2:1-Auswärtserfolg in Mondsee startete OÖ-Ligist Ostermiething perfekt in die Rückrunde und konnte sogar den Rückstand auf Tabellenführer Oedt auf zwei Zähler verkürzen. Nun will die Mannschaft von Trainer Christoph Mühllechner beim heutigen Heimspiel gegen St. Valentin (19.30 Uhr) den nächsten Sieg einfahren. "Es wird ein ganz anderes Spiel als vergangene Woche gegen Mondsee, das von vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten geprägt war. Ich gehe davon aus, dass sich St. Valentin mehr auf die Defensive konzentrieren und auf Konter lauern wird", sagt Mühllechner. Den Ostermiethinger Tabellennachbarn aus Weißkirchen hat die SPG Friedburg/Pöndorf morgen, Samstag (15 Uhr), zu Gast. Mit einem Sieg vor eigenem Publikum könnte die Elf von Trainer Ernst Öbster nach dem Auftakterfolg gegen Dietach (2:1) einen weiteren Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte machen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper