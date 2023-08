Negativ-Serie: Schalchen will wieder anschreiben

Nach drei Niederlagen in Folge will Schalchen wieder aufstehen.

Es war eine Woche zum Vergessen für den SV Schalchen. Zwischen den beiden Niederlagen in der Liga (0:4 in Gmunden bzw. 1:4 gegen Munderfing) zog man auch im Cup-Duell gegen Ostermiething (0:2) den Kürzeren. Am Samstag (16 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner zur Union Gschwandt. Um nicht schon frühzeitig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren, ist ein Punktgewinn im Salzkammergut wohl Pflicht. Ein solcher gelang Esternberg gegen Gschwandt am vergangenen Spieltag. Mit Peuerbach wartet am Samstag (17 Uhr) aber ein formstarker Gegner auf die Sauwaldveilchen. Die Hausruckviertler holten bislang aus drei Spielen das Punktemaximum und überraschten zuletzt mit dem 4:1-Sieg in Andorf.

Die Andorfer wiederum wollen sich von der zweiten Saisonniederlage so schnell wie möglich rehabilitieren. Gelingen soll das im Auswärtsmatch bei Aufsteiger Schwanenstadt, der nach einem Sieg zum Auftakt zuletzt zwei Mal verlor – unter anderem gegen die SPG Schärding. Für die Schärdinger war dieser volle Erfolg der erste in der laufenden Spielzeit. Nach einem großen Umbruch im Sommer inklusive Trainerwechsel scheint man in der Bezirkshauptstadt nach und nach zusammenzufinden. Morgen (19 Uhr) soll in Pettenbach der erfolgreiche eingeschlagene Weg fortgesetzt werden.

