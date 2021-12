Neuschnee erleichtert HTL-Unterricht

Die etwas andere Unterrichtseinheit wurde vergangene Woche in ein beschneites Feld verlegt. Dort konnten die mit satellitenunterstützter Technik ausgestatteten Traktoren für ein Lenksystem-Training perfekt eingesetzt werden. "Den ersten Schnee haben wir für dieses Training mit TOPCOn genützt", sagt der Leiter der Abteilung Agrar- und Umwelttechnik, Martin Anzengruber. Dieses Profi-Technikset stand der HTL für eine ganze Saison zur Verfügung. "Aufgebaut von Lehrern und Schülern, konnte es ausgiebig getestet werden", so Anzengruber. Das HTL-Team war an diesen ersten Wintertagen mit vier verschiedenen Traktoren unterwegs, um die zentimetergenaue Lenk-Steuerung zu testen. "Eine perfekte Precision Farming Simulation", so das begeisterte Urteil.

Teilautonomes Fahren findet in der Landwirtschaft bereits Einsatz und bringt unter anderem Vorteile in der optimalen Breitennutzung und ermöglicht bodenschonendes und exaktes Arbeiten.

Ein Video dazu zeigt den Unterricht: