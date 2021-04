Naturium ist nun Umweltstation

Das Naturium am Unteren Inn in Ering gegenüber Mining wird auf bayerischer Seite zur "staatlich anerkannten Umweltstation". Die offizielle Aufwertung des grenzübergreifenden Umweltbildungszentrums und vormaligen Info-Zentrums sei ein wichtiges Zeichen für die Region, so Landrat Michael Fahmüller.

Die Anerkennung als staatliche bayerische Umweltstation erhalten Einrichtungen, die mit ihrem ganzjährigen und hochwertigen Bildungsangebot ein wichtiger Partner für Kommunen, Schulen und die außerschulische Umweltbildung sind.

Die Grundlage zur Anerkennung bildet neben zwei Vorprojekten die Erfüllung bestimmter Kriterien, etwa das Vorliegen eines umweltpädagogischen Konzepts. Ziel ist, wohnortnahe Umweltbildung zu ermöglichen. "Dieser Titel honoriert nicht nur die jahrelange intensive Arbeit rund um das Naturium, sondern würdigt vor allem auch das herausragende grenzübergreifende Bildungsangebot", so Landrat Michael Fahmüller. Das Naturium versucht die "Schätze" des Europareservats Unterer Inn näherzubringen. Der neue Status eröffnet nun auch in finanzieller Sicht weitere Möglichkeiten.

Claudia Schmidt, naturschutzfachliche Projektmanagerin am Naturium am Inn und künftige Leiterin der Umweltstation: "Wir haben zum Ziel, Jung und Alt komplexe globale Zusammenhänge zu vermitteln und ihnen die Auswirkungen ihres eigenen Handelns auf künftige Generationen zu verdeutlichen." Details zum Naturium mit seinen Angeboten finden sich auf www.naturium-am-inn.eu