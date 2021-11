Naturium-Guides: 15 Führer für das Reservat Unterer Inn ausgebildet

Ab sofort stehen 15 "Naturium-Guides" für spezielle Führungen im Europareservat Unterer Inn zur Verfügung. Unter dem Motto "Naturliebhaber gesucht" war im Februar in der Grenzregion Innviertel-Bayern aufgerufen worden, sich als ehrenamtlicher Begleiter für Führungen und Exkursionen zu melden.

Mit Erfolg: Es trafen viele Bewerbungen ein, so das Landratsamt Rottal-Inn, von wo aus das grenzüberschreitende Projekt koordiniert wird. 15 frischgebackenen "Naturium-Guides" wurden jetzt durch Landrat Michael Fahmüller und Minings Bürgermeister Josef Zechmeister im Rahmen einer Feier Urkunden überreicht.

Fahmüller sprach von einem "guten Tag für die Umweltbildung. Menschen, die sich für die Natur begeistern, sind nun auch zertifizierte, gut ausgebildete Guides, die in Zukunft ihr Wissen und auch die Freude an der Natur an andere Menschen weitergeben können." In der Region das Naturjuwel Unterer Inn zu haben, sei wunderbar.

Und die Einrichtung Naturium mit Leiterin Claudia Schmidt in Ering gegenüber von Mining sei eine Anlaufstelle, um das Wissen um die Natur, um Flora und Fauna, vermitteln zu können. Der Erfolg nach dem Aufruf, als ehrenamtliche Führer mitzumachen, sei überraschend groß gewesen. "Es haben sich offenbar genau die Richtigen gemeldet, wenn man hört, dass die Ausbildung große Freude gemacht hat", so Bürgermeister Zechmeister.

Die Ausbildung sei umfangreich gewesen: Von der Landschaftsgeschichte über die Vogelwelt bis hin zu aktuellen Renaturierungsmaßnahmen waren mehrere Experten in die Schulungen eingebunden. Es ging auch darum, wie die Inhalte vermittelt werden können. Es wurden Grundlagen zur Umweltbildung und Führungsdidaktik behandelt und erprobt. Daneben ging es um rechtliche Fragestellungen, sogar ein Erste-Hilfe-Kurs war Teil der Ausbildung.

Ergänzend zu den Exkursionen und Workshops gibt es einen schriftlichen Leitfaden, in dem die Inhalte der Ausbildung jederzeit nachgelesen werden können. 25 Unterrichtseinheiten wurden absolviert, von denen sich jede über drei Stunden erstreckte. "Wenn man fachlich fundierte Führungen anbieten und abhalten möchte, dann ist eine gute Vorbereitung sehr wichtig. Auch die Bereitschaft, regelmäßig Führungen zu veranstalten und sich stetig fortzubilden, sind wesentliche Anforderungen an die Guides", so Fahmüller. Dass die Ausbildung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfinden musste, habe das Projekt nicht unbedingt erleichtert.