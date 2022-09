Es war eine gemeinsame Motorrad-Tour mit Freunden, die das Leben von Felix Hingsamer verändern sollte. "Wir waren auf einer dreispurigen, italienischen Autobahn Richtung Turin unterwegs. Dabei brannte uns der starke Smog sogar in den Augen, die Sonne war nur mehr ein oranger Ball am Himmel", erinnert sich der Eggerdinger. Er entschloss sich, auf seinem heimischen Bauernhof – dem "Stumergut" in Edenaichet – ein ökologisches Naherholungsgebiet zu errichten.