Seit 30 Jahren schlägt das Herz einer eingeschworenen Fangemeinde aus Natternbach für den Fußballklub FC Bayern München. Die Anhänger sind bei vielen Heimspielen in der Allianz-Arena dabei und fiebern mit den Bayernstars mit. In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Zahl der Mitglieder auf 2330 angewachsen. "Außerhalb Deutschlands sind wir der zweitgrößte Fanclub, nur in Mexiko gibt es einen noch größeren", sagt Obmann Johannes Obernhumer nicht ohne Stolz.