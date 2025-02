Nations League: Österreichs Frauen spielen in Ried

Für Alexander Schriebl wird das Spiel am Freitag, 21. Februar, in der Innviertel-Arena (18 Uhr, live auf ORF 1) gegen Schottland die Premiere als neuer Trainer des österreichischen Frauen-Nationalteams. Anders verhält es sich mit dem Austragungsort. Für die ÖFB-Frauen ist es nach zwei EM-Qualifikationsspielen 2024 der dritte Auftritt im Stadion der SV Guntamatic Ried. Bei der Premiere am 31. Mai 2024 kamen mehr als 3500 Fans zum Spiel gegen Island, das mit einem 1:1 endete. Am 29. Oktober bezwangen die Österreicherinnen Slowenien mit 2:1.

Beim Auftaktspiel in der stark besetzten Gruppe A der Nations League gegen Schottland hoffen die Österreicherinnen in Ried erneut auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen. An die Schottinnen, die in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 24 liegen, hat man aus österreichischer Sicht keine guten Erinnerungen. Im Play-off zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Australien und Neuseeland musste sich Österreich den Schottinnen geschlagen geben. Die weiteren Gegner in der Nations League sind Deutschland und die Niederlande. Der Gruppenerste und -zweite bleibt jeweils in der Liga A vertreten, als Gruppendritter würde auf die ÖFB-Frauen ein Play-off um den Ligaerhalt warten. Der Vierte steigt nach sechs Gruppenspielen in die Liga B ab.

"Es wird eine schwere Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Wir wollen auch in Zukunft positive Schlagzeilen machen", sagt Teamchef Schriebl, der Nachfolger von Irene Fuhrmann, die von Sommer 2020 bis Dezember 2024 Teamchefin war.

Gratis-Eintritt mit Zeugnis

Eine ganz besondere Ticket-Aktion gibt es für alle Schüler bis 19 Jahre. Gegen Vorlage des Semesterzeugnisses können sich diese in der SVR-Geschäftsstelle oder bei der Abendkasse ein Gratis-Ticket für das Länderspiel zwischen Österreich und Schottland sichern. "Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse in der Innviertel-Arena und auf viele Kinder und Jugendliche, denen wir ein spannendes Ferienprogramm bieten wollen", sagt Tim Entenfellner, Marketingleiter der SVR.

