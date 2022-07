Nationalteam spielt in Ried

Gegner in der EM-Qualifikation ist Lettland. Die Spieler hoffen auf eine volle Arena, die rund 1100 Fans Platz bietet.

Damit nicht genug: Am 14. August findet auch das zweite Heimspiel gegen Gruppenfavorit Finnland im Volleydome statt. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagt Außenangreifer Niklas Etlinger, der seit zwei Jahren für den UVC Ried spielt. Etlinger wird voraussichtlich in der Startformation der Österreicher stehen. Ein ausführliches Interview mit Etlinger lesen Sie am kommenden Montag in den Innviertler Nachrichten.

Die OÖN verlosen für das Heimspiel der österreichischen Volleyball-Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch, 3. August, 20.20 Uhr, im Rieder Volleydome gegen Lettland 2×2 Eintrittskarten. Teilnahme: ein Mail mit dem Betreff "Volleyball Österreich" an t.streif@nachrichten.at senden. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 2. August, um 14 Uhr.