Narzissmus: Der krankhafte Wunsch bewundert zu werden

Er muss immer im Mittelpunkt stehen, ist selbstverliebt und süchtig nach Bewunderung: Ein kleiner Narzisst steckt in uns allen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hingegen ist krankhaft. Wie traumatisierend narzisstischer Missbrauch sein kann, darüber sprechen Eva und Patrick (beide 59, Namen der Redaktion bekannt). Eva erlebte narzisstische Gewalt in einer Beziehung, sie spricht von "Demontage der Psyche". Beide sind in einem narzisstischen Elternhaus aufgewachsen.