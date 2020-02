Die Vorfreude auf den 150. Raaber Faschingsumzug ist bereits groß. Über die Bühne geht dieser am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr. Interessierte Gruppen haben noch die Chance sich anzumelden und live dabei zu sein in Raab. "Nachdem den Umzug im Jahr 2018 über 7000 Zuschauer live in Raab mitverfolgten und wir uns über 36 großartige Nummern freuen durften, erwarten wir auch für dieses Jahr wieder tausende Zuschauer und eine tolle, ausgelassene Stimmung, zumal die Faschingsgilde Narraabia 150