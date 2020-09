In Lengau bereits etabliert, leistet die Lebenshilfe mit einem "Lohnsburger Laden" und einem Hofladen in Vichtenstein ab sofort weitere Beiträge zur Versorgung mit regionalen Produkten: Klienten der Lebenshilfe Ried sind in den Räumen der ehemaligen Lohnsburger Metzgerei Badegruber im Einsatz, der Laden in den ehemaligen Räumen der Vichtensteiner Post wird durch die Lebenshilfe-Werkstätte Münzkirchen betrieben.