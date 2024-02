Nahversorgung im Dorf: Viel gewünscht, wenig genutzt

Der Großeinkauf wird oft in den großen Lebensmittelgeschäften außerhalb erledigt.

Einkaufen vor Ort? Nicht immer möglich. Ein weiterer Dämpfer für die lokale Nahversorgung in vielen Orten ist die Ankündigung des Lebensmittelhändlers Unimarkt, seine Uniboxen bis Ende des Monats zu schließen, die OÖN berichteten. Auch in Geretsberg und Auerbach standen solche Boxen. "Gerade den Jungen geht die Box schon ab, sie waren es ja, die sie am häufigsten genutzt haben", sagt Geretsbergs VP-Bürgermeister Johann Brunthaler.