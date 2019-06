Nahversorger im Ortszentrum schließt für immer

Im "Maierhof" am Andorfer Kirchenplatz ist bereits seit dem Jahr 1758 ein Geschäft untergebracht. 1854 hat der Uropa des jetzigen Eigentümers das stattliche Gebäude neben der Pfarrkirche erworben. Norbert Oppitz führte das Textilgeschäft, das seine Eltern 1977 mit einem Erweiterungsbau für einen Lebensmittelmarkt auf insgesamt 600 Quadratmetern Verkaufsfläche vergrößert haben, in vierter Generation. Am vergangenen Mittwoch wurden beim Nahversorger im Zentrum Andorfs die Türen endgültig zugesperrt.

"Einige Jahre habe ich die immer schwieriger werdende wirtschaftliche Lage mit eigenen Arbeitsstunden kompensiert. Wenn das aber nicht mehr ausreicht, dann muss man einen Schlussstrich ziehen", sagt Oppitz. Zur Entscheidung den Betrieb zu schließen habe einerseits die Pensionierung von Regina Oppitz, die sich um das Modegeschäft gekümmert hatte, beigetragen. Und andererseits, die fehlenden Perspektiven zur Fortführung als Familienbetrieb, denn die einzige Tochter von Oppitz plant nach ihrem Studium in Wien keine Rückkehr mehr in die Pramtalgemeinde.

Ein Jahr lang hatte sich der Innviertler Kaufmann vergeblich um einen Nachfolger bemüht. "Zwei Großhändler zogen aber aufgrund der Ergebnisse von Wirtschaftlichkeitsberechnungen ihr Interesse wieder zurück. Die Hauptursache liegt darin, dass für den Lebensmittelmarkt die Parkplätze qualitativ unzureichend sind."

Neben seiner persönlichen Entscheidung zur Betriebsschließung und der damit verbundenen Herausforderung, sich mit 60 Jahren noch eine neue Arbeit suchen zu müssen, war es für Norbert Oppitz am schwierigsten, seine Belegschaft darüber zu informieren. Denn seine neun Mitarbeiterinnen waren zwischen elf und dreißig Jahre lang bei ihm beschäftigt und sind zu einem echten Team zusammengewachsen.

Der Andorfer saß selbst oft an der Kasse seines Lebensmittelmarktes und pflegte in vielen netten Gesprächen den Kundenkontakt. "Für die treuen Stammkundschaften und vor allem auch für jene, die nicht uneingeschränkt mobil sind, tut mir die Entscheidung weh", so der Nahversorger.

"Maierhof" wieder komplett

Bei Gesprächen in der Nachbarschaft hat letztendlich der Zufall Regie geführt – mit dem Ergebnis, dass Hans und Heidi Voglmayr, Eigentümer und Betreiber des Landhotels Gasthaus Bauböck, die Oppitz-Liegenschaft nun kaufen. So wird der stattliche Maierhof mit seinem ursprünglichen Nebengebäude, in dem in nunmehr fünfter Generation von der Familie Bauböck/Voglmayr ein Gasthaus betrieben wird, wieder zusammengeführt. "Zur Nutzung nach der Übernahme im Juli haben wir schon viele Überlegungen angestellt, aber noch keine Entscheidungen getroffen. Vermietungen mit entsprechenden Adaptierungen sind denkbar. Fixiert ist lediglich, dass die erdgeschoßigen Verkaufsflächen von Mode Oppitz bald an das Modegeschäft ‘Pepita’ vermietet werden", sagen Heidi und Hans Voglmayr.

Die Innviertler Gastronomen haben in die Kaufentscheidung auch ihre Söhne eingebunden. "Denn bei der Kaufliegenschaft vor der eigenen Haustüre handelt es sich um ein Projekt mit viel Gestaltungsspielraum für die nächste Generation", deuten Hans und Heidi Voglmayr an, dass es bei ihnen in sechster Generation weitergehen wird.

Nahversorger wird fehlen

Veränderungen und auch manche Probleme bringt vor allem die Schließung des ADEG-Marktes für die Stammkunden, die bisher zu Fuß ihre Einkäufe tätigen konnten. Für den gesamten Ortskern östlich der Pram steht ab Juni am rechten Flußufer kein Nahversorger mehr zur Verfügung. Leopold Andesner war Stammkunde bei Oppitz und dort mit Qualität und Bedienung stets sehr zufrieden. "Ich werde mir in Zukunft meine Grundnahrungsmittel weiterhin zu Fuß beim Fleischhauer und Bäcker organisieren. Einkaufsfahrten muss ich mit meinem Bruder koordinieren.

Für Christine Sperl war es als Tagesmutter am leichtesten, mit ihren Kindern einen Einkaufsspaziergang zum Oppitz im Ort zu machen. "Müssen wir die Bauernhof-Keksi jetzt sparen, weil beim Geschäft Schluss wird, fragte mich kürzlich ein Kind traurig", erzählt Sperl. Sie bedauert, dass es nicht weitergeht und wird sich um eine zu Fuß erreichbare Einkaufsalternative umschauen. So und ähnlich ergeht es zahlreichen, treuen "Oppitz"-Stammkunden, die sich in Zukunft ihre Lebensmittel woanders kaufen müssen.

