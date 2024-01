Neues ASZ: Nahentsorger für eine ganze Region fertiggestellt

Unter dem Beisein zahlreicher Ehrengäste, Politiker sowie der Obernberger Bevölkerung fand am Freitag, 12. Jänner, die Eröffnungsfeier des neuen Altstoffsammelzentrums "Region Inn/Obernberg" statt. Der neue Nahentsorger befindet sich direkt neben dem Obernberger Feuerwehrhaus. Die Baukosten für das aus Holz errichtete und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattete Gebäude betrugen in etwa 1,7 Millionen Euro. Finanziert wurde der Neubau zur Gänze durch den Bezirksabfallverband. Die Gemeinde Obernberg stellt das 5250 Quadratmeter große Grundstück für 99,9 Jahre zur Verfügung. "Mein Dank geht an die bauausführenden Firmen, diese haben sehr gute Arbeit geleistet. Hier ist ein moderner Nahentsorger entstanden, zudem konnte eine Kostenüberschreitung verhindert werden. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und freut mich besonders", sagt Eduard Seib, Bürgermeister von Pramet und Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes Ried. Groß ist die Freude über den neuen Nahentsorger auch bei Obernbergs Bürgermeister Martin Bruckbauer. "Unser altes Altstoffsammelzentrum war schon in die Jahre gekommen und einfach nicht mehr zeitgemäß. Nun ist eine Altstoffentsorgung auf modernem Niveau möglich. Ein Leuchtturmprojekt, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für die gesamte Region", meint Bruckbauer. Das alte Obernberger ASZ wird nicht stillgelegt, sondern zu einem Bauhof umgebaut. "Die Vorverträge wurden bereits unterschrieben. Sobald die Finanzierung in trockenen Tüchern ist, geht es mit den Umbauarbeiten los", sagt Bruckbauer, der auf eine Finanzspritze des Landes OÖ hofft. Im Zuge seiner Rede berichtete der Bürgermeister zudem über Pläne, zeitnah ein neues Rotkreuz-Gebäude in unmittelbarer Nähe des neuen ASZ zu errichten.

Fundgrube als Vorbild

Nach Vorbild der Rieder Fundgrube gibt es im neuen ASZ eine Revital-Sammlung, wo gebrauchte, aber gut erhaltene und funktionierende Waren abgegeben werden können. "Wir müssen weg von einer Wegwerfgesellschaft. Gebrauchte Gegenstände sind nicht alle schlecht. Hier wird ihnen eine neue Chance gegeben", sagt Rieds BAV-Chef Seib.

ASZ als Kommunikationspunkt

Für Landesrat Stefan Kaineder, ebenfalls bei der Eröffnungsfeier in Obernberg anwesend, sind Altstoffsammelzentren mehr als nur ein Ort, an dem Müll entsorgt werden kann. "Solche Einrichtungen sind mittlerweile zu Kommunikationspunkten geworden. Man trifft sich und tauscht sich aus", sagt Kaineder. Offiziell seine Tore öffnet das ASZ am Freitag, 19. Jänner, um 8 Uhr.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic