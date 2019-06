"Nächstes Jahr will ich 100 junge Leute ausbilden"

Die neue Lehrwerkstatt im Hauptsitz des Unternehmens Schwarzmüller in der Ortschaft Hanzing ist beim Lokalaugenschein auf den ersten Blick nicht sichtbar. "Das liegt vor allem daran, dass sich diese nicht in einem Neubau befindet, sondern wir haben ein bestehendes Gebäude, die frühere Dreherei, renoviert", erklärt Geschäftsführer Roland Hartwig beim Rundgang durch das 170.000 Quadratmeter große Areal. In die neue Lehrwerkstatt habe das Unternehmen rund eine Million Euro investiert, um auf 500 Quadratmetern ein Ausbildungs-, Schulungs- und vor allem auch ein Begegnungszentrum für bis zu 100 Lehrlinge der Fahrzeugproduktion zu schaffen. Der erste Teilabschnitt ging kürzlich in Betrieb.

"Wir wollen unseren Lehrlingen mehr als andere Firmen bieten und uns als Arbeitgeber positiv abheben. Unser Ziel ist es, noch mehr Nachwuchskräfte für die anspruchsvolle Ausbildung bei einem Premiumhersteller der Fahrzeugindustrie zu gewinnen", betont Hartwig, der selbst mit einer Lehre Karriere gemacht hat und das Projekt Lehrwerkstatt persönlich vorangetrieben hat. Neben zwei runden Werkbänken, an denen einige Schwarzmüller-Lehrlinge fleißig feilen, befinden sich im bereits in Betrieb genommenen Erdgeschoß ein moderner Schweißroboter, ein 3D-Drucker, ein Büro, aber auch ein Kickertisch.

Ort der Kommunikation

"Hier in der Lehrwerkstätte sollen nicht nur die Ausbildungsinhalte an Industriemaschinen unter Anleitung von Meistern vertieft und die Lehrinhalte zur Prüfungsvorbereitung an den Berufsschulen geschult werden, sondern es geht mir vor allem auch um das gegenseitige Kennenlernen unserer Nachwuchskräfte und die Kommunikation untereinander", sagt der Geschäftsführer. Jugendliche sollen hier vor allem auch über den Tellerrand des eigenen Berufs hinausblicken können.

In den beiden nächsten Bauabschnitten, die bis September abgeschlossen sein werden, entstehen neben Umkleide- und Sanitäranlagen auch Schulungs- und Aufenthaltsräume. Angrenzend befindet sich ein großes Freigelände, das von den Jugendlichen für Projekte genutzt werden kann.

Die neue Werkstatt steht im Moment den 53 Lehrlingen zur Verfügung, die am Werk Hanzing ausgebildet werden. "Nächstes Ziel ist, ein österreichweites Ausbildungszentrum für alle technischen Auszubildenden zu etablieren. Und hier in Hanzing will ich die Anzahl an Lehrlingen in kürzester Zeit verdoppeln. Da wir Fahrzeuge bauen, die nicht von der Stange sind, brauchen wir für die individuelle Fertigung hochqualifizierte Mitarbeiter", sagt Hartwig. Vor allem auch mehr Mädchen wolle er hier ausbilden.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at