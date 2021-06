Nächste Schritte in Richtung Normalität ab Juli

Angesichts der sinkenden Infektionszahlen sollen ab 1. Juli weitere Einschränkungen unter Einhaltung der 3-G-Regel aufgehoben werden. So wird es unter anderem keine Sperrstunde mehr geben, auch Clubs und Discos können wieder öffnen. Darüber, ob Tanzen und das Trinken an der Bar wieder möglich sein werden, war man sich vergangene Woche in der Regierung noch nicht einig.

Im Außenbereich wird wieder fast alles möglich sein. Bei der SV Guntamatic Ried rechnet man damit, dass es in der Josko-Arena keine Besucherbeschränkungen mehr geben wird.

„Wir gehen davon aus, dass wieder alles möglich sein wird“

Ried: Am 21. Juni startet bei der SV Guntamatic Ried der Dauerkarten-Vorverkauf für die Bundesliga-Saison 2021/2022.

Die Vorfreude bei den Fans auf die Rückkehr in die Stadien ist groß. Beim letzten Spiel der vergangenen Saison durften erstmals nach vielen Monaten wieder Zuschauer in die Josko-Arena. 2640 Fans waren beim Spiel gegen Austria Wien erlaubt, das Stadion war ausverkauft. „Die Nachfrage nach Karten war sehr groß, wir hätten weit mehr verkaufen können“, sagt Tim Entenfellner, Marketingleiter der SV Ried. Saisonstart in der Bundesliga ist am 24. Juli.

„Wir gehen davon aus, dass, natürlich mit der 3-G-Regel, wieder alles möglich sein wird. Es wird auch wieder Stehplätze geben“, sagt Entenfellner und fügt hinzu: „Man merkt, dass sich die Fans darauf freuen, dass sie wieder auf ihre Stammplätze, die viele schon seit vielen Jahren haben, zurückkehren können. Wir gehen davon aus, dass wir insgesamt rund 1500 Dauerkarten verkaufen werden.“

Lusthouse: Vorfreude und Zuversicht

Haag am Hausruck: Durchaus zuversichtlich ist Daniel Weissteiner, Geschäftsführer des Lusthouse in Haag am Hausruck.

Die Diskothek wird von vielen Innviertlern besucht. „Wir haben derzeit an den Wochenenden geöffnet, aber nur im Außenbereich. Das wird sehr gut angenommen. Man merkt, dass jeder froh ist, wieder fortgehen zu können“, sagt Weissteiner. Er hofft, dass ab Juli wieder ein regulärer Discobetrieb möglich sein wird.

Ab Juli wird auch der Innenbereich im Lusthouse wieder geöffnet. Bild: Lusthouse

Grundsätzlich stehe die Gastronomie vor großen Herausforderungen, vor allem wegen des Personals. „Wir haben derzeit genügend Personal, aber in der Zukunft könnte es eng werden, weil sich viele Gastronomiemitarbeiter während der Coronakrise beruflich umorientiert haben“, sagt Weissteiner.

Kultursommer: „Die Freude im Team ist groß“

Braunau: Der Braunauer Kultursommer steht vor der Tür, das gesamte Team freut sich über die aktuellen Öffnungsschritte: „Die neuen Regeln erleichtern nicht nur die Proben für die beiden Eigenproduktionen, sondern es sind auch wieder Organisationstreffen in größerer Runde möglich.

Robert Ortner Bild: privat

Hoffentlich kann mit weiteren Erleichterungen ab 1. Juli der Besuch unserer Open-Air-Veranstaltungen für alle zu einem unbeschwerten und vor allem zauberhaften Erlebnis werden“, sagt Robert Ortner, Gesamtleiter des Braunauer Kultursommers.

Planungen für die Herbstmesse in Ried laufen

Ried: „Der Zuspruch der Aussteller ist sehr gut“, sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak. Die große Landwirtschafts- und Herbstmesse soll wie geplant und in vollem Umfang von Donnerstag, 9. September, bis Sonntag, 12. September, im Rieder Messegelände über die Bühne gehen.

Herbstmesse im September Bild: Volker Weihbold

„Wir sind, was die Messe angeht, sehr zuversichtlich“, sagt Slezak. Auch das Rieder Volksfest, das bereits eine Woche früher beginnt, soll durchgeführt werden. „Bis Ende Juni soll feststehen, unter welchen Bedingungen wir das Volksfest austragen werden“, sagt Slezak.