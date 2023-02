Nächste Runde im Duell um die Mörschwanger Jagd

Es treffen zwei Geisteshaltungen aufeinander, obwohl es um dieselbe Sache geht: um die Jagd. In der Gemeinde Mörschwang erheben die ortsansässigen Jäger, die auch Grundeigentümer sind, den Anspruch auf die Ortsjagd, doch der Jagdausschuss unter Obmann Thomas Schachinger hat in einer ersten Abstimmung die Jagd an den Ökologischen Jagdverband Österreichs (Ökojäger) vergeben. Das wiederum haben die örtlichen Grundeigentümer beeinsprucht.