Nadja und Starello verteidigen ihren EM-Titel

Besonders erfolgreich war dabei Nadja Lang vom Sportunion Reitverein Waldzell. Auf ihrem Pferd Starello glückte ihr die Titelverteidigung. Die Innviertlerin präsentierte sich zum Saisonhöhepunkt in absoluter Topform und konnte so den Sieg in der Vielseitigkeit der erwachsenen Pferde (EC Eventing Test 6+ horses) in einem äußerst spannenden Finale nach Hause holen. Nach einer wie gewohnt ausdrucksstarken Dressur, bei der sich Reiterin und Pferd gekonnt in Szene setzten, lagen Nadja und Starello am ersten Turniertag mit einem Hauch von 0,10 Punkten Rückstand auf dem hervorragenden zweiten Rang. Diese Platzierung konnten sie mit einem souveränen Ritt (und einem zusätzlich wohlwollenden Wettergott) im anspruchsvollen Gelände des Pferdesportzentrums Stadl-Paura halten.

Das Springfinale am Samstag war somit an Spannung nicht mehr zu übertreffen. Dabei lieferte das Power-Duo unter den Anfeuerungsrufen der Fans eine perfekte Nullrunde ab und ließ somit die bis dahin führende Reiterin hinter sich, die zu diesem Zeitpunkt bereits einen Abwurf zu verzeichnen hatte. Somit konnten Nadja Lang und ihr Starello den Erfolg von 2018 wiederholen und dürfen sich erneut Europachampion Vielseitigkeit 2021 nennen.