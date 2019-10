Nachwuchsturnier in Josko-Arena

Neben Gastgeber SV Guntamatic Ried sind auch der LASK, Blau-Weiß Linz, FC Wels, Union St. Florian sowie umliegende Vereine wie Hohenzell, Eberschwang, Schardenberg und Andorf dabei.

Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die starke Nachwuchsmannschaft von Wacker Burghausen. Die Mannschaften mit Spielern der Jahrgänge 2010 und jünger treten in zwei Gruppen gegeneinander an. Der Sieger beim Finalturnier wird um zirka 14.30 Uhr feststehen. Für Eltern, Funktionäre und alle Interessierten wird die Südtribüne, im Stadiondorf wird verköstigt. Profis der SV Ried schreiben Autogramme. "Die Nachwuchsspieler haben bei diesem Turnier die Gelegenheit, so wie die Profis der SV Ried in der Josko-Arena zu spielen. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn zahlreiche Besucher die jungen Kicker im Stadion anfeuern", sagt Wolfgang Schrattenecker, Nachwuchskoordinator der SV Guntamatic Ried.