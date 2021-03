Unter dem Motto "Kinder brauchen Sport" haben sich österreichweit viele Vereine zusammengeschlossen, um gemeinsam auf eine rasche Öffnung der Sportplätze für das Nachwuchstraining aufmerksam zu machen. Am Montag kündigte die Regierung Sport-Öffnungsschritte für Kinder Mitte März an. Auch mehrere Vereine aus dem Innviertel machten bei der Aktion am vergangenen Wochenende mit.