BRAUNAU. Gut angezogen sein und sich freundlich benehmen, das wird bei Hans Salzberger großgeschrieben. Seinen neuen Club Scala im ehemaligen Jolly in Braunau betreibt er daher ganz nach dieser Devise: "Dress well, be friendly." Dem 59-jährigen Schärdinger fehlt es in der Region an Möglichkeiten, feiern zu gehen, deshalb hat er sich dazu entschlossen, selbst einen Club aufzumachen. "Das Konzept ist zwar eher ein Großstadtkonzept, aber ich glaube, nur so kann es funktionieren", sagt er.