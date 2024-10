Nachhaltigkeit ist voll im Trend: "Muss auch Spaß machen"

Volles Haus beim Nachhaltigkeitsmarkt im Schloss Ranshofen, reger Besuch in der Gießerei Ried, großes Interesse an Repair-Cafés, Österreicher, die wie Weltmeister recyclen: Nachhaltigkeit liegt voll im Trend. Das spüren unter anderem auch die Altstoffsammelzentren. Im Jahr 2023 wurden alleine im Bezirk Braunau 89,5 Tonnen (!) Revital-Waren in die Wiederverwendung gebracht.