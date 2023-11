Nachhaltiges Leben: Workshopreihe in Ried

Ein "Nachhaltigkeitslabor" organisieren Gießerei, Klimabündnis, Bildungszentrum St. Franziskus und Gesunde Gemeinde Ried im Jahr 2024. Diese Veranstaltungsreihe widmet sich klimarelevanten Verhaltensweisen und der Aneignung dieser. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe wird mit ORF-Moderator Tarek Leitner ein prominenter Protagonist seine Sicht zum Thema Nachhaltigkeit präsentieren.

Mit diesem "Nachhaltigkeitslabor", einer Reihe von fünf Workshops, wollen die vier veranstaltenden Organisationen herausarbeiten, wie viel Lebensqualität ein nachhaltiger Lebensstil mit sich bringt. "Wir wollen in unseren Veranstaltungen verdeutlichen, dass nicht Verzicht, Einschränkung und Verbot beim Thema Nachhaltigkeit bestimmend sind, sondern dass es um einen Zuwachs an Lebensqualität geht. Ein klimaneutraler Lebensstil ist kein Gegensatz zu einem guten Leben, sondern ermöglicht vielfach erst, dass es einem gut geht", sagt Karl Weilhartner von der Gießerei in Ried, einer der Initiatoren der Workshopreihe.

Vom Essen bis zur Mobilität

In den fünf Workshopnachmittagen werden die Themen Ernährung, Mobilität, Klima, Konsum und Kommunikation behandelt. Dabei wird sowohl der eigene Lebensstil reflektiert als auch praktische Ansätze zu einem nachhaltigen Lebensstil, der die Lebensqualität verbessert, entwickelt. Parallel zu den Workshops finden an den Abenden öffentlich zugängliche Veranstaltungen zu den Themen statt. "Wir laden Personen, die bereit sind, über ihren Lebensstil nachzudenken und neue Wege auszuprobieren, herzlich ein, zum Abend mit Tarek Leitner zu kommen und sich über den Lehrgang zu informieren. Unser klares Ziel ist es, die Teilnehmer für Nachhaltigkeit zu begeistern. Es gilt, die vielen positiven und ermutigenden Beispiele zu entdecken und auszuprobieren", sagt Max Gramberger, der an der Konzeption der Veranstaltungsreihe beteiligt war.

Prominenter Befürworter

Für die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr im Sparkassen-Stadtsaal Ried haben die vier Veranstalter einen sehr prominenten und bekannten Nachhaltigkeitsbefürworter engagiert. Tarek Leitner, ZiB-Moderator und ORF-Urgestein, hat sich sowohl in mehreren Büchern als auch in vielen Sendungen und Vorträgen für einen nachhaltigen Lebensstil eingesetzt. Der Jurist und Journalist wird in seinem Vortrag seine Sicht von Nachhaltigkeit vorstellen und auf die Themen des Nachhaltigkeitslabors eingehen.

