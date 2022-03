Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, aber insbesondere Baugrundstücke seien im Vorjahr die "Treiber" am Immobilienmarkt im Innviertel gewesen, so die Experten von Remax. Auf Basis des amtlichen Grundbuchs, in dem alle An- und Verkäufe von Immobilien erfasst sind, ergibt sich bei den Transaktionen für das Innviertel ein Höchstwert: 1911 Immobilien wechselten im Vorjahr im Bezirk Braunau den Besitzer, 1103 im Bezirk Ried und 882 im Bezirk Schärding.