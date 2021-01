"Die Nachfrage nach Immobilien ist trotz Covid-19 ungebrochen", sagt Christian Haidinger, Bürobetreiber von RE/MAX Innova mit Standorten in Braunau, Mattighofen und Ried. "Seit 2014 ist in der Region ein stärkerer Preisanstieg bei Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und besonders bei Baugrundstücken als im Bundes- und Landesvergleich festzustellen." Der Grund für den Preisanstieg bestehe in der starken Nachfrage entlang der Grenze zu Bayern und insbesondere zu Salzburg. Aber auch in den