Dass der Pensionsantritt von Geschäftstreibenden nicht zwangsläufig auch die Schließung des jahrzehntelang bestehenden Betriebs bedeuten muss, will das Rieder Stadtmarketing anhand von Beispielen aufzeigen. Blumen Dürlinger am Stelzhamerplatz und in der Bahnhofstraße ist bereits in dritter Generation eine Adresse für Blumen in Ried, Anfang 2021 wurde der Traditionsbetrieb an Tochter Eva übergeben.