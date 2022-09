Nur wenige Kilometer – im Detail acht – liegen zwischen den beiden Sportanlagen in Taiskirchen und Riedau. Die beiden Innviertler Nachbargemeinden sind eng miteinander verbunden, auf dem Fußballplatz kam es in der Meisterschaft aber nur selten zu einem gegenseitigen Kräftemessen. Zuletzt trafen die Union Taiskirchen und der SV Riedau 2019 in der 1. Klasse aufeinander. Im selben Jahr noch ging es für die Taiskirchner eine Etage höher in die Bezirksliga.