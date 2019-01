Nachbarin und Polizei retten 93-Jährige

BRAUNAU AM INN. Am Samstag Vormittag verständigte eine 83-Jährige die Polizei, als ihre 93-Jährige Nachbarin die Tür nicht öffnete.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Die 93-Jährige war in der Küche ihres Wohnhauses gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Die Polizisten traten die versperrte Haus- und die versperrte Küchentür ein und fanden die 93-Jährige in der Küche am Boden liegend. Sie wurde mit Sturzverletzungen in das KH Braunau eingeliefert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema