Nachbar wollte Ruhe - Lokalgäste mit Küchenmesser bedroht

Die Wohnung des 30-jährigen Braunauers liegt direkt über einem Lokal - vor dem es dem 30-Jährigen am Samstagabend offenbar zu laut zuging. Gegen 21:30 Uhr schrie er die unter seinem Fenster im Freien feiernden Lokalgäste an, dann schüttete er mehrere Gläser Wasser auf sie. Nachdem aber auch dieses Vorgehen nicht die gewünschte Wirkung zeigte, holte der Mann ein Messer aus der Küche und lief nach unten. Er stürmte in das Lokal und bedrohte die Lokalbesitzerin, eine Kellnerin und mehrere Gäste mit dem Umbringen, würde nicht bald Ruhe herrschen. Dann ging er wieder in seine Wohnung und legte sich schlafen.

Die 38-jährige Lokalbesitzerin, eine Deutsche, verständigte die Polizei. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und die Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn folgen.

