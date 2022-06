Nach zweijähriger Zwangspause wieder Pfingstspektakel in Andorf

Am kommenden Pfingstwochenende ist es endlich wieder so weit. Der Volksfest- und Verschönerungsverein Andorf (VVA) lockt nach zweijähriger Coronapause mit tollen Programmpunkten die Innviertler und Menschen aus benachbarten Bezirken wieder zum Andorfer Volksfest.

"Da die Vorbereitungsarbeiten bereits im September für das jeweils nächstfolgende Jahr beginnen, mussten wir zwei fertige Programme für die Jahre 2020 und 2021 leider archivieren. Umso größer ist die Freude, dass heuer wieder ein Volksfest mit besonderen Highlights möglich ist", so VVA-Obmann Hans Hosner, der sich gemeinsam mit seinem Team auf das bevorstehende Pfingstwochenende bereits sehr freut.

Premiere für Pferdezug

Fulminanter Höhepunkt wird diesmal die Vorstellung des "1. Pramtaler Zehnerzuges" beim Tag des Pferdes am Pfingstmontag, 6. Juni, ab 13 Uhr sein. Christian Ecker aus Diersbach, der auch als "Kaiser Kutscher von Bad Ischl" bekannt ist, wird zehn Noriker vor seinen Wagen spannen und das 25 Meter lange Pferdegespann dirigieren. Eine weitere Neuerung beim Andorfer Volksfest ist auch, dass der Fußballclub Andorf mit einem Catering-Partner für den Betrieb im Festzelt sorgen wird.

Johann Hosner, Obmann VVA Bild: OÖN, VVA

Traditionell beginnen die Volksfesttage mit einem Kindernachmittag am Freitag, 3. Juni, ab 14 Uhr, und mit einem Firmenabend im Festzelt mit den "Bayernrockern". Am Samstagvormittag geht ein Oldtimertreffen auf dem alten Sportplatz in Andorf über die Bühne. Fahrräder, Traktoren, Autos, Motorräder, Mopeds und auch Standmotoren treffen in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in der Pramtalgemeinde ein und werden bei freiem Eintritt zur Schau gestellt.

Nachmittags gibt am Samstag die Band "Bluatschink" ab 14 Uhr ein Konzert im Pavillon. "Mit freiem Eintritt sollen zahlreiche Besucher und vor allem Familien angesprochen werden", so Waltraud Desch vom Volksfest- und Verschönerungsverein Andorf.

Festzug und "Pramtal Warrior"

Ab 18.30 Uhr wird am Samstag beim Marktgemeindeamt ein Festzug mit Andorfer Vereinen und Organisationen aufgestellt und zur offiziellen Eröffnung um 19.30 Uhr in das Festzelt einmarschieren. Am Sonntag, 5. Juni, starten die Feierlichkeiten mit einem Stammtischfrühschoppen im Festzelt. Ab 13 Uhr findet der "Pramtal Warrior" auf dem alten Sportplatz statt.

Der Sonntagnachmittag gehört der Musik mit Auftritten mehrerer Chöre im Pavillon ab 15 Uhr. Der Pfingstmontag, 6. Juni, beginnt mit dem Fest der Jubelpaare. Diese treffen sich ab 9 Uhr beim Pfarrhof und nach dem Festgottesdienst wird gemeinsam im Musikpavillon gefeiert.

Beim Tag des Pferdes finden ab 13 Uhr Rassen- und Zuchtpräsentationen mit Vorführungen und der Auffahrt des "1. Pramtaler Zehnerzuges" statt. Ab 14.30 Uhr kommt es auch zu einem Zechentreffen im Pavillon mit Volkstanz.