Vor fünf Jahren stand in Saiga Hans die Zeit still: Am Abend des 18. August 2017 trug eine Orkan-Böe ein gut gefülltes Festzelt der örtlichen Feuerwehr Frauschereck ab, zwei Menschen starben, 140 Festbesucher wurden verletzt. Unter ihnen war der damals 20-jährige Christoph Berer aus St. Johann. Er ist selbst Mitglied bei der Feuerwehr Frauschereck, half damals auch tatkräftig bei den Festvorbereitungen mit.