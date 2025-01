Volleyball-Bundesliga: Nach kurzer Weihnachtspause geht es für den UVC Ried weiter

Am 21. Dezember holten die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried in der Bundesliga einen 3:1-Auswärtssieg gegen Klagenfurt. Die kurze Weihnachtspause ist schon wieder vorbei. Die Rieder bereiten sich nun intensiv auf das Heimspiel gegen Waldviertel am kommenden Montag, 6. Jänner, vor. Beginn im Volleydome ist um 18 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Jiri Siller liegt mit zehn Siegen aus zwölf Partien und 28 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Waldviertel (sechs Siege, sechs Niederlagen) ist derzeit Sechster.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper